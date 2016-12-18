Zonguldak’ta terör protestosu

ZONGULDAK’ta bir grup, İstanbul ve Kayseri'deki bombalı terör saldırılarını protesto etti.

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Madenci Anıtı’nda toplanan yaklaşık 500 kişi ellerinde Türk Bayrakları ve ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz. Er ya da geç bedeli olur’ yazılı pankartla Gazipaşa Caddesi’ni takiben yürümeye başladı. Kalabalığa çevredeki vatandaşlar alkışlarla, sürücüler ise korna çalarak destek verdi. Taraftar grupları ve üniversite öğrencilerinin de katıldığı yürüyüşte kalabalık sık sık tekbir getirip, 'Zonguldak uyuma şehidine sahip çık. Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Valilik binası önündeki Şehitler Anıtı’nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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