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Zooloji ve Doğa Müzesi kuruldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Zooloji ve Doğa Müzesi kuruldu. 23 Nisan'da açılacak Müzede, nesli tükenen hayvanların yanı sıra vahşi doğada yaşayan yırtıcı hayvanlar da tanıtılacak.

Zooloji ve Doğa Müzesi kuruldu

330 türden 7 bin 500 hayvanın barındırıldığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Hayvanat Bahçesi bünyesinde yapımına 2 yıl önce başlanan Zooloji ve Doğa Müzesi'nde sona gelindi.

Türkiye'de ilk kez hayvanat bahçesi bünyesinde yer alan  Müze'de tahnit yani hayvan doldurma sanatıyla memelilerden sürüngenlere, kanatlılardan deniz canlılarına kadar toplam 300 türde 700 hayvan örneği sergilenecek.

Sergilenecek hayvanlar, doğal ortam ve barınaklarıyla birebir olarak düzenlendi.

Müzede ayrıca mamuttan, gergedana, dinozordan 10 bin yıl öncesindeki kılıç dişli kaplan dimetrodona kadar birçok nesli tükenmiş hayvanın canlandırılmış iskeletleri de yer alıyor.

Müze 23 Nisan'da kapılarını meraklılarına açacak.



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Gaziantep Hayvanat Bahçesi #Zooloji #Doğa Müzesi
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