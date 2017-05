Zeybekci Vergi dairesi bile özelleştirilmeli: Osmanlı'da Reji idaresi

Ekonomiden sorumlu Bakan Nihat Zeybekci; Vergi dairesi bile özelleştirilmeli dedi.Neo liberalizmin ulus devleti ortadan kaldırma planının ilk olmazsa olmazı; kamu malını özelleştirmektir.Dünyadaki toplam 450 çok uluslu şirketin, ulus devletleri yıkma planının ana unsuru da, kamu varlıklarını önce yerli ortaklarla birlikte satın almak, daha sonra, o yerli ortağı tasfiye etmekten ibarettir.Neo liberalizmdeki temel ilke; devleti ortadan kaldırma esasına dayanır.Emperyalizm dediğimiz şey de, bu tekellerin yapıp ettikleridir. Emperyalizmin ulus-devlet içindeki işbirlikçileri de, ideolojik olarak liberalizmi savunanlardan devşirilir.Özal ve daha sonraki yöneticiler hep özelleştirmeyi savunarak geldiler. Cumhuriyetin dişinden tırnağından toplayarak kurduğu KİT’leri sattılar.İddia neydi, sonuç ne oldu?Özelleştirmelerle sermaye tabana yayılacaktı, gelir dağılımı daha iyi olacaktı.Gelir dağılımı bozukluğunda, ABD’den sonra ikinci sıradayız.Ürünler ucuzlayacak, herkesin her şeysi olacaktı. Enflasyonu söylemeye gerek yok. Hala iki hanelidir.Çok üreteceğimiz için teknolojide üretmiş olacaktık. Sattığımız ürünlerin sadece %1,2’si teknoloji ürünleridir. Hala teknoloji ithal ediyoruz.İthalatımıza bakarsanız, eskiden kendine gıda olarak yeten yedi ülkeden birisiydik. Şimdi, et, mercimek, nohut, buğday veeder olduk.Hadi bunlara katlandık diyelim.Ulus devletimiz, özelleştirmelerden sonra, büyük badireler içine düştü. Çünkü çok uluslu şirketlerin ülke içinden devşirdiği işbirlikçileri ulus devlet ile siyaseten çatışır oldu. Milletin çıkarlarından ve çıkarlara ait siyasetlerden ziyade, yabancı ortaklarının çıkarlarını ve siyasetlerini savundular.Osmanlıda Reji idaresi alacaklı yabancı şirketlerin alacaklarını toplamak üzere kendilerinin oluşturdu bir yapıydı. Vergi toplamak için silah bile kullanılırdı. Tütün Tuz gibi zamanında Osmanlı için değerli olan ürünleri kapsıyordu.Reji idaresi tütünü doğrudan el koyduğu gibi satılan sigaradan alınan vergiyi de Reji idaresi alıyordu. Tütünün önemli bir kısmını da kendi ülkesine kaçırıyordu.Reji idaresi vergiyi toplar, topladığı vergiyi kendi ulusunda harcardı.Osmanlı aşırı borçlandığı için bu duruma düşmüştü. Mustafa Kemal ilk iş olarak Reji idaresini feshetti.Milli devletin yapması gereken kendi ulusunun çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmaktır.Şimdi de Cumhuriyetin tüm varlıklarını satmış olmalarına rağmen, aşırı borç biriktirip, çok uluslu şirketlerin çatı örgütü ABD’ye ve AB’ye aşırı ekonomik bağımlılık oluşturmuşlardır.Üretim gerilemiş, beton yığınlarının üretmesi için üretim duasına çıkılmıştır.Yollarımızda dolaşan bir tane yerli otomobilimiz yoktur. Çok uluslu şirketlerin yerli ortakları size otomobil yaptırmazlar.Devleti küçülteceğim demek; devletin her şeyini küçülteceğim demektir. Özelleştirdiğimiz tüm alanlarda milli devletin hiçbir söz hakkı yoktur.Ekonomik alanda devlet söz sahibi olmayınca, siyasal alanda da söz hakkı azalır.Size daha vahimini ifade edeyim. Artık özelleştirmeler halkın hiç haberi olmadan yapılıyor. Bir yıl içinde dokuz enerji santralı barajıyla beraber satıldı.Devletin varlıkları menkul kıymetleştirme denilen bir sistemle satılıyor.THY varlığı hisse senedine dönüştürülüyor. Sonra borsada satılıyor. Borsaya teveccüh oldu mu hisseler satılıyor. Borsa oyunları ile çoğunluk hisselerini ele geçiren çok uluslu şirket gelip “THY’nın yönetimine el koyuyor.Her şeyi yabancılara satmaya hazır mevcut iktidarın milli olduğuna nasıl inanacağız?Milli iktidar milli sermayeyi savunur.