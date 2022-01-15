Madencilerin adı uzayın derinliklerinde: Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A

Grizu patlamasında hayatını kaybeden madencilerin "cep uydu" ile anılması gururlandırdı.



Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıktı.



Uyduya madencilerin isminin verilmesi patlamada kurtulan başmühendis Sadık Yücel ile patlamada hayatını kaybeden Yakup Kılıçarslan'ın oğlu Rıza Kılıçarslan'ı da gururlandırdı.



Cep uydu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden tarafından tasarlandı. 13 Ocak'ta uzaya fırlatıldı. Grizu-263A'da ilk sinyallere ulaşıldı.