Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'dan sinyal alındı
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263 A' uzaya fırlatıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı uydudan ilk sinyal de alındı. Uydunun 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu - 263 A, Türkiye saatiyle 18.25`te Amerika Birleşik Devletlerin'den başarıyla uzaya fırlatıldı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı’nın tasarladığı uydunun uzaya fırlatılışı, üniversite kampüsünde kurulan ekrandan takip edildi.
Temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan uydu, milli olmasının yanı sıra manevi açıdan da önem taşıyor. Uydunun üzerinde, Zonguldak`ta 3 Mart 1992`de grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleri yer alıyor.
Grizu-263A, uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti. Uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde, 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.
Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı da açıklandı.