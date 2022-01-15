Belçika'da treni bekleyen kadını raylara itti
Belçika'da bir metro istasyonunda dehşet verici bir olay yaşandı. Metro durağında bir saldırgan, istasyonda bekleyen bir kadını metro durağa girdiği anda raylara itti. Facia, vatmanın treni son anda durdurulmasıyla önlenirken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
DÜNYA 15.01.2022, 17:04 15.01.2022, 20:10
İstasyonda bekleyen kadını sebepsiz yere raylara itti; faciayı, vatmanın dikkati önledi.
Şoke eden olay, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Rogier metro istasyonunda yaşandı.
Genç bir erkek, platformda bekleyen kadın yolcuyu, tren durağa girdiği sırada raylara itti.
Facia, vatmanın acil durum freni yaparak treni durdurmasıyla önlendi. Kadın, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla son anda kurtuldu.
Yaşananlar, saniye saniye metro durağının güvenlik kameralarına yansıdı.
Saldırgan, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.
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