Belçika'da treni bekleyen kadını raylara itti

İstasyonda bekleyen kadını sebepsiz yere raylara itti; faciayı, vatmanın dikkati önledi.



Şoke eden olay, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Rogier metro istasyonunda yaşandı.



Genç bir erkek, platformda bekleyen kadın yolcuyu, tren durağa girdiği sırada raylara itti.



Facia, vatmanın acil durum freni yaparak treni durdurmasıyla önlendi. Kadın, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla son anda kurtuldu.



Yaşananlar, saniye saniye metro durağının güvenlik kameralarına yansıdı.



Saldırgan, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.