Çavuşoğlu: ''Rusların böyle bir hakkı var''

Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazların kapatılması talebini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı. Boğazların Rusya'ya tamamen kapatılamayacağını belirten Çavuşoğlu, "Kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir" dedi. Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Türkiye'den Boğazları Rus gemilerine kapatması talebini değerlendirdi. Çavuşoğlu, Montrö sözleşmesi gereği, boğazların Rusya'ya tamamen kapatılamayacağını söyledi:

- Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Ama önce uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19'uncu, 20'nci, 21'inci madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Kara ve denizden tahliye için Ukrayna'daki otobüs ve feribot şirketleriyle anlaşmaların yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı. Durum sakinleştiğinde vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova, Romanya ve Polonya'ya götürebileceğiz." dedi.

Öte yandan Türk Kızılay, Ukrayna’ya ilk yardım konvoyunu gönderdi. Çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu gibi acil insani yardım malzemeleri ile hijyen malzemeleri taşıyan 5 TIR ve mobil gıda aracı, İstanbul'dan yola çıktı.