Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın operasyonuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Donbass bölgesine başlattığı özel askeri destek operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin yardım talebi üzerine bölgeye düzenlediği özel askeri operasyonu uluslararası hukuka aykırı bir adım olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum.

Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim.

Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.