Güvenlik Zirvesi'nden hangi kararlar çıkacak?

Rusya Ukrayna sahasında yaşanan gelişmeler Türkiye’de de yakından takip ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında sabah saatlerinde Beştepe’de Güvenlik Zirvesi toplandı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarve askeri yetkililerin de katılacağı belirtildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da toplantıya katılacak isimler arasında olacağı belirtildi. Toplantıda Rusya’nın başlattığı askeri desteğin ardından Türkiye’nin bundan sonra atacağı adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.



Akar ve askeri yetkililerin sahada yaşanan gelişmeleri, Bakan Çavuşoğlu’nun ise diplomatik temasları Cumhurbaşkanı’na aktaracağı ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan ise Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları için bir uyarı geldi. Ukrayna hava sahasının kapalı olduğunu hatırlatan Bakanlık, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi. Ülkeden ayrımak isteyenlere ise gerekli desteğin verileceği belirtildi.



Öte yandan yaşanan gelişmelerin ardından Türk vatandaşları için tedbirler de artırıldı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları Ukrayna’ya uçuşlarını iptal etti.