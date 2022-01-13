İran'da Trump'a yönelik yeni bir suikast animasyonu yayınlandı
İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney’in sosyal medya hesabından, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölüm emrini veren ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast planlarını gösteren bir video yayımladı...
DÜNYA 13.01.2022, 23:58 15.01.2022, 03:52
Vefatının ikinci yıl dönümünde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani anılırken, Süleymani'nin ölüm emrini veren eski ABD Başkanı Donald Trump'a olan öfke dinmiyor.
İran'ın İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya üzerinden Trump'a yönelik suikast planlarını içeren bir animasyon videosu yayımlandı.
Videoda, Trump'ın Palm Beach'teki evinin bahçesine giren robotun Trump'a suikast düzenlediği görülüyor.
Videoda Trump, Florida Mar-a-Lago'daki golf sahasında bir insansız hava aracının saldırısının hedefi oluyor.
Videoda, “Süleymani'nin katili ve emri veren bedelini ödeyecek” mesajı yer alıyor.
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