KGÖA Barış Gücü Kazakistan'dan ayrılmaya başladı

Kazakistan'da yeni yılın ilk günlerinde LPG fiyatlarına yapılan zamdan sonra başlayan protestolar, ABD ve Batı destekli ayaklanmaya dönüşmüştü.



Ülkede OHAL ilan edildikten sonra kalkışma gruplarına karşı mücadele başlatıldı.



Başta Rusya olmak üzere, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkelerinin askerleri, Kazakistan'ın da talebi doğrultusunda ayaklanan gruplara karşı mücadelede Kazakistan'a destek verdi.



Günlerdir süren mücadelenin ardından KGAÖ barış gücü askerleri dün itibarıyla ülkeden Kazakistan'dan ayrılmaya başladı.



Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Saparbekoğlu, KGÖA Belarus barış gücü ile birlikte 10 uçağın Kazakistan'dan ayrılmaya başladığını duyurdu.



Saparbekoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



- KGÖA Belarus barış gücü ile birlikte 10 uçak Kazakistan'dan ayrıldı. Ermenistan ve Tacikistan'ın barışı koruma birlikleri, Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin askeri havacılık havacılık uçakları tarafından daimi konuşlanma noktalarına da teslim edilecek.



- Birimler, şimdiden ekipman ve personel yüklemeye başladı. Onlar Cetigen ve Almatı havaalanlarından havalanacaklar.

Birimler, şimdiden ekipman ve personel yüklemeye başladı. Onlar Cetigen ve Almatı havaalanlarından havalanacaklar. — Abzal Saparbekuly/Saparbekoğlu (@saparbekabzal) January 14, 2022