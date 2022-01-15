Mali yönetiminden Fransa'ya ihtar: ''Hava sahamız bir daha ihlal edilirse sonuçları olur''

Afrika kıtasında başta ABD ve Fransa olmak üzere batı sömürüsen karşı başkaldırı dalga dalga yayılıyor.



ECOWAS kararında ülkeye yönelik maddi yardımlar kesildi, ülkenin mal varlıklarını dondurma kararı alındı ve sınırlar kapatıldı. Karar, ülkede devlet ve halk nezdinde tepkiyle karşılaştı. Uzmanlar, Fransa destekli ambargo kararının ülkede Batı karşıtlığını tetiklediğini belirtiyor.



Mali 1962-1984 arasında para politikalarını kendi belirliyordu. “Mali Frangı” ülkenin resmi para birimiydi. Mali’ye yönelik ambargonun ülkede bağımsız ekonominin önünü açabileceği konuşuluyor.



Mali’ye yönelik BM Güvenlik Konseyi’nde Fransa’nın önerdiği yaptırım talebi ise Rusya ve Çin’in vetosuyla reddedilmişti.



Öte yandan Mali, Fransa’yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı ve bir daha ihlal olursa “belirsiz sonuçları olur” diyerek uyardı.



Mali hükümeti, Fransa’nın Fildişi Sahilinden bir Fransız savaş uçağının ülke hava sahasını izinsiz şekilde kullandığını belirtti. Hükümet sözcüsü Albay Abdoulaye Maiga yaptığı açıklamada, salı günü Abidjan’dan Mali’nin Gao kentine yapılan uçuşu, hava sahasının “açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.



