Pakistan'dan Hindistan'ın açıklamalarına tepki: ''Pakistan karşıtı propagandanın bir parçası''

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında "teröristlerin fırlatma rampalarını kullandığı ve eğitim kampları olduğuna" yönelik iddialarda bulundu.



Pakistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed, Naravane’nin iddialarının temelsiz ve Pakistan karşıtı propagandanın bir parçası olduğunu belirtti.



Yeni Delhi’nin "Bölünmemiş Hindistan" fikri bağlamında "savaşçı ve yayılmacı" gündem takip ettiği savunulan açıklamada, bunun bölgesel barışa ciddi tehdit oluşturduğuna işaret edildi.



Açıklamada, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Naravane’nin dünyanın dikkatini Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir’deki insan hakları ihlalleri ve "devlet teröründen" farklı bir yöne çekmek için umutsuzca bir girişimde bulunduğu kaydedildi.



Naravane, dün yaptığı açıklamada, Pakistan’ın "350-400 teröriste ev sahipliği yaptığını, Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında teröristlerin fırlatma rampaları kullandığını ve eğitim kampları olduğunu" öne sürmüştü.