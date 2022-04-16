Putin Enerji ihracatı Avrupa’dan Asya’ya kaymalı dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ülkesine uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Rus gazından vazgeçmeyi isteyen Batılı ülkelerin pazarı istikrarsız kılmaya çalıştığına dikkat çeken Putin, enerji ihracatının Avrupa’dan Asya’ya kayması gerektiğini söyledi. Putin, ayrıca Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini de belirtti.

Batı'nın ülkesini hedef alan yaptırımları ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi.

Putin, Rus gazından vazgeçmeyi isteyen Batılı ülkeleri “pazarı istikrarsız kılmaya çalışmakla” suçladı. Enerji ihracatının Avrupa’dan Asya’ya kayması çağrısında bulundu.

Rus Lider Uluslararası yaptırımların hedefindeki enerji sektörüne odaklanan bir toplantıda konuştu. “Gelecekte Batı’ya sevkiyatların düşeceği prensibinden yola çıkıyoruz. Bu sebeple ihracatımızı hızla büyüyen güney ve doğu pazarlarına kaydırmamız gerekiyor” dedi.

Yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerin de zarar gördüğünü belirten Putin, “Bazı Batılı ülkelerin Rus enerji kaynakları da dahil olmak iş birliği yapmayı reddetmesi, milyonlarca Avrupalıyı vurdu, enerji krizini tetikledi ve ABD’yi de etkiliyor. Fiyatlar her yerde yükseliyor, enflasyon fırlıyor, bu ülkeler için bu durumun eşi veya benzeri yok” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya’nın da yaptırımlar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, “Rusya da sorunlar yaşıyor ancak mevcut durum aynı zamanda yeni fırsat pencereleri açıyor” vurgusu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu ve Batı Sibirya’da yeni petrol ve doğalgaz boru hatlarının yapımının planlanması gerektiğini belirtti. Rus lider, “Hükümetten, petrol ve gaz sevkiyat altyapısının geliştirilmesi için uzun vadeli plan taslağını hazırlamasını istiyorum. Taslak, 1 Haziran 2022 tarihine kadar hazır olmalı. Lütfen geciktirmeyin” ifadesini kullandı.