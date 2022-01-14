Rusya'dan NATO'ya tepki: ''ABD ile NATO'nun eylemlerine artık tahammül edemiyoruz''

Rusya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, 2 yıl aradan sonra Brüksel'de yapılan NATO-Rusya Konseyi toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "ABD ile NATO'nun eylemlerine artık tahammül edemiyoruz" dedi.



Lukaşeviç,Viyana'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konseyinin güvenlikle ilgili toplantısının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.



Rus yetkili, "Toplantıda, NATO'ya üye olan ülkelerin topraklarını askeri anlamda keşfetmeye ve bu ülkelerde silah sistemlerini konuşlandırmaya devam eden ABD ve NATO'nun davranışlarına vurgu yaptık." ifadelerini kullandı.



ABD ile NATO'nun eylemlerinin, Rusya'nın ulusal çıkarlarını doğrudan tehdit ettiğini savunan Lukaşeviç, bu duruma artık tahammül edemediklerini belirtti. "Elbette, Avrupa'nın güvenliği, başta Rusya ve ABD olmak üzere büyük güçler arasındaki ilişkilerin bulunduğu duruma doğrudan bağlıdır. Bu nedenle, Avrupa'daki askeri güvenliğin kilit yönleri üzerinde anlaşmaya varılması açısından bu ülkeler arasındaki diyalog önemlidir." yorumunda bulundu.



BM'DEN ABD-RUSYA AÇIKLAMASI



Öte yandan Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu.



Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.



Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli." dedi.