Son Dakika! Askeri Operasyonun başlamasının ardından Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.

DÜNYA 24.02.2022, 19:44
Son Dakika! Askeri Operasyonun başlamasının ardından Putin'den ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki büyük şirketlerin ve işletmelerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar" dedi.

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