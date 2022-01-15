Twitter İran lideri Hamaney'i sansürledi

İran'ın Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde, Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planlarını içeren bir animasyon yayınlanmıştı.



Videoda, “Kasım Süleymani’nin katili ve emri veren kişi. Bedelini ödeyecek” ifadeleri yer alıyordu.



ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, paylaşımın ardından, Hamaney'in resmi internet sitesine ait hesabı kapattı.



Platform üzerinde birçok dilde hesabı bulunan Hamaney'in diğer hesapları ise kapatılmadı.



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle, Irak’ta konvoyuna düzenlenen hava saldırısında şehit olmuştu.