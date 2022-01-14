Bayrampaşa Belediyesi'nden öğrencilere destek: Öğrencilerin YKS ücreti karşılanacak

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi örnek bir proje geliştirdi. İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretlerini karşılayacak.



Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye duyurdu.



İKAMET ADRESİ BAYRAMPAŞA OLAN ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN FAYDALANABİLECEK



Belediye, başvuruları 11 Şubat’ta başlayacak olan YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak. Bunun için tek şart, öğrencilerin lise son sınıf olup Bayrampaşa’da eğitim görüyor olması. İkameti Bayrampaşa’da bulunan ancak farklı ilçede okula giden öğrenciler de uygulamadan faydalanabilecek.

YKS ücreti desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerden Bayrampaşa’da eğitim görenler, sınav giriş belgeleri ile birlikte okullarına başvuru yapabilecek. Farklı bir ilçede eğitim gören Bayrampaşalı öğrencilerin ise, tek yapması gereken öğrenci ve ikametgah belgeleri ile birlikte Bayrampaşa Belediyesi’ne başvurmak.



Belediye olarak eğitimin üzerlerinde itinayla durdukları bir konu olduğunu anlatan Belediye Başkanı Atila Aydıner, öğrencilere destek eğitimleri vermek adına bugüne kadar kütüphaneler, BAYGEM, Bilim Merkezi, Bilgi Evleri gibi çok sayıda merkezi hizmete sunduklarını hatırlattı.



İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına burs desteği sağladıklarını ve sağlamaya da devam etiklerini vurgulayan Aydıner, şunları söyledi:



- Son olarak bu yıl YKS’ye girecek sevgili gençlerimize destek olmak için sınav ücretlerini karşılama kararı aldık. İlçemizde eğitim gören ya da Bayrampaşalı olup farklı bir ilçedeki okula giden öğrencilerimizin tamamı uygulamadan faydalanabilecek. Öğrencilerimiz ve ilçemiz için hayırlı olsun. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.



Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatandaşların bayrampasa.bel.tr adresinden ayrıtınlı bilgiye ulaşabileceklerini söyledi.