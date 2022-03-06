Bakan Kirişçi'den ayçiçek yağı açıklaması

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ayçiçek yağı fiyatına yansıdı. "Yeterli stok kalmadı ve fiyatı hızla yükselecek" söylemi nedeniyle vatandaşlar marketlere akın etti.

Ayçiçek yağına talep aniden artınca etiketler de aynı hızla değişti. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 300 lirayı buldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kirişçi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu belirtti. Ayçiçeği üretiminde sonyıllarda önemli artışlar yaşandığını vurgulayan Kirişci, “Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AYÇİÇEK YAĞI DUYURUSU

Önlem olarak ayçiçeği yağı ihracatının da durdurulduğunu açıklayan Kirişçi, "Mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" açıklaması yaptı. Kirişçi, son aylarda yaşanan yağışların ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına da dikkat çekti.

"Ülkemizin bir-birbuçuk aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır.'' ifadelerini kullanan Tarım ve Orman Bakanı, ''Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" açıklaması yaptı.