Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: ''Ocakta pik yapar ama...''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Bloomberg'e konuşan Nebati, enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur." dedi. Nebati, enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağına dikkat çekti.



Yıllık enflasyonun kurdaki yükseliş, ücret artışları, yeniden değerleme oranı kapsamında yapılan artışlar gibi etkenlerle ocak ayında pik noktasına ulaşmasını öngördüğünü anlatan Nebati, bu noktada kurun stabil hale gelmesinin ise bir avantaj olduğunu söyledi.



Kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini ifade etti.



"KUR KORUMALI MEVDUAT TUTARI 126 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"



Bakan Nebati, kur korumalı mevduat uygulamasındaki son durumla ilgili de bilgi verdi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat ürününde Çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirtirken toplam büyüklüğün 126 milyar lirayı geçtiğini, bunun da yaklaşık yüzde 15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldiğini belirtti.