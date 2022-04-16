Nebati Yatırımcılara Seslendi ''Dövizle işlem yapmaktan vazgeçin''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında konuştu. Yatırımcılara seslenen Bakan Nebati, "döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin" dedi.

EKONOMİ 16.04.2022, 12:16
Nebati Yatırımcılara Seslendi ''Dövizle işlem yapmaktan vazgeçin''

Yatırımcılara seslenen Bakan Nebati, "döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında konuştu.

Yatırımcılara seslenen Bakan Nebati, "döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin" dedi.

Türk lirasına güvenin yakalandığı sürece girildiğini de belirten Nebati, enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

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