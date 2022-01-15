Peynir fiyatları cep yakıyor 

Haber: Lale Delidağ

Türkiye'de peynir üretiminin önemli merkezlerinden Kars'ta, p.

Ulusal Süt Konseyi, 29 Kasım'da yaptığı toplantıda maliyetlerdeki artışı dikkate alarak çiğ süt referans fiyatının litre başına yüzde 47 oranında zam yaptı.

Çiğ süt referans fiyatının 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarılması peynir fiyatlarına da yansıdı.

Kars'taki peynirciler de daha önce taze kaşarın kilosu 40, eski kaşar 55, gravyer peynir 80 liradan satılıyordu. Zamların ardından şimdi taze kaşar 70-80, eski kaşar 80-85, gravyer peynir ise 110-155 liradan satışa sunuluyor.

Fiyatlardaki artış nedeniyle mandıracılar da eskisi kadar iş yapamadığını söylüyor.