ABD'de omikron nedeniyle marketler talan edildi

Marketler yağmalandı, tren konteynerları boşaltıldı. 32 mutasyonlu Omikron varyantı ABD'yi alarma geçirdi.



Ekonomik olarak güç kaybeden ABD'de sağlık sistemi de alt üst oldu. Durumun daha da kötüye gitmesinden endişelenilen New Jersey'de OHAL ilan edildi.



Valinin OHAL kararının ardından ABD'liler marketlere akın etti. Temel ihtiyaç maddelerini stok yapmak için market raflarını adeta yağmaladı.



Los Angeles'da ise yağmalanan tren konteynerlarını gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu.



Savaş alanını aratmayan görüntülerde güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı ortaya çıktı.



