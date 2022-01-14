ADD başkanı HDP-PKK'ya sahip çıktı: Sıradaki proje Y-ADD mi?
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, HDP-PKK'ya sahip çıktı. Bozkurt'un tweet'i tepkilere neden oldu.
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı.
Hüsnü Bozkurt tweet'inde HDP-PKK'ya sahip çıktı.
Bozkurt, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- AYM’yi CHP’yi,TTB’yi,TMMOB’yi,HDP’yi kapatalım,İYİ P’yi yanımıza gelirse sevelim gelmezse kapatalım, @tele1comtr, @halktvcomtr, @krtkulturtv’yi de kapatalım,TBB’yi bölelim, @cumhuriyetgz ile @gazetesozcu’yü boğalım, @ekrem_imamoglu’nu içeri atalım… Osmanlı Maarif Nazırı mübarekler!
AYM’yi CHP’yi,TTB’yi,TMMOB’yi,HDP’yi kapatalım,İYİ P’yi yanımıza gelirse sevelim gelmezse kapatalım,@tele1comtr @halktvcomtr @krtkulturtv’yi de kapatalım,TBB’yi bölelim,@cumhuriyetgzt ile @gazetesozcu’yü boğalım,@ekrem_imamoglu’nu içeri atalım…— Hüsnü Bozkurt (@HsnBozkurt) January 12, 2022
Osmanlı Maarif Nazırı mübarekler!
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