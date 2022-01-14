ADD başkanı HDP-PKK'ya sahip çıktı: Sıradaki proje Y-ADD mi?

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yaptı.



Hüsnü Bozkurt tweet'inde HDP-PKK'ya sahip çıktı.



Bozkurt, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



- AYM’yi CHP’yi,TTB’yi,TMMOB’yi,HDP’yi kapatalım,İYİ P’yi yanımıza gelirse sevelim gelmezse kapatalım, @tele1comtr, @halktvcomtr, @krtkulturtv’yi de kapatalım,TBB’yi bölelim, @cumhuriyetgz ile @gazetesozcu’yü boğalım, @ekrem_imamoglu’nu içeri atalım… Osmanlı Maarif Nazırı mübarekler!