AK Partili Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na: ''İpi Kandil'in elinde''

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile her gün yeni fotoğrafları ortaya çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li Semra Güzel'in fotoğraflarına ilişkin değerlendirmesine AK Parti kanadından tepkil geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun ipinin Kandil'in elinde olduğunu savundu:

- CHP Genel Başkanı'na, HDP'li bir vekilin terör kampında teröristle olan münasebeti soruluyor. Kendisi HDP ile kurduğu ilişkiye o kadar bağlı ki buna bile tepki gösteremiyor. Yine 'Erdoğan suçlu.' diyor. Bu, taca atılacak bir konu değil. Askerlerimizi şehit eden bir teröristin sevgilisi olarak terör kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan bir milletvekiline tepki gösteremeyen siyasetçinin bu millete söyleyeceği sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Yazık, acınası halde.