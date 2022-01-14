Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alındı: Bülent Ersoy'a şemsiye tutarak eşlik etmişlerdi

Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subay şemsiye tutarak eşlik etmişti.



Görütülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler gecikmedi.



Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.



Bakanlığın, konuyla ilgili başlattığı inceleme tamamlandı.



Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.