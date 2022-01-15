Bakan Nebati açıkladı: ''Kur korumalı mevduata katılım 131 milyar lirayı geçti''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Milli İrade Platformu'nun düzenlediği toplantıda konuştu.

Bakan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi.

Günde ortalama 10 milyar liranın kur korumalı mevduat hesabına girdiğini söyleyen Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti:

- Daha önemli bir şey oldu. Biz şu anda yastık altındaki dövizleri ve TL'yi de alıyoruz, sisteme giriyor. Döviz tevdiat hesaplarında azalma başladı. Özellikle bu hafta çıkacak yasayla da meclisin önündeki yasa, kurumsal firmalarımıza da belli imkanlar vereceğiz. Bu imkanlarla gerek Merkez Bankamızın rezervlerindeki artışları hep birlikte göreceğiz. Ama daha önemlisi döviz tevdiat hesaplarındaki iniş eğiliminin hızlıca aşağıya doğru devam ettiğini göreceğiz.