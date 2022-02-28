Bakanlar Kurulu Ukrayna Gündemiyle Toplanıyor

Rusya'nın Donbass'a destek amacıyla başlattığı askeri operasyonAnkara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülününde açıklanması bekleniyor.