Bakanlık genelge yayımladı: Tehlike arz eden köpek kayıt altına alındı

Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak'a kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti.

Düzenlemede hayvanlarını kısırlaştırarak kayıt altına aldırmak istemeyenlerin söz konusu hayvanları en yakın bakımevine bırakabileceği ve yerel yönetimlerin bu hayvanları teslim almak zorunda olduğuna da yer verilmişti.

Belirtilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmayanlara, hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

SOKAĞA TERK EDENLERE 40 BİN TL CEZA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak.

Buna aykırı hareket edenlere 14 bin 982 TL idari para cezası verilecek.

Bu hayvanları sokağa terk edenlere ise 40 bin 860 Türk lirası idari para cezası kesilecek.

Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün sona erecek.

Ancak, genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecek.

En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul’da kayıt altına alındı

Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da 1.925, İstanbul’da 4.858, İzmir’de 2.541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20.843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul’da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar ise devam ediyor.