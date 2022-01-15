CHP Kurultayı 1 yıl ertelendi: Kılıçdaroğlu kurultayı 2023 yılına bıraktı

CHP’nin genel kurultayı 1 yıl ertelendi.



CHP Parti Meclisi 15 Ocak’ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Genel Başkanın sunuşu ile başlayan Parti Meclisi'nde, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirildi.



Eğitim politikaları sunumunun yapıldığı toplantıda Parti Okulu'nun 2021 yılı raporu da görüşüldü.



Toplantıda 2022 yılı Temmuz ayında yapılması planlanan 38’inci Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi önerisi oylandı. Parti Meclisi'nde kurultayın ertelenmesi kararı alındı.



Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı belirtildi. Böylece Genel Başkan ve yeni yönetimin belirleneceği CHP’nin kurultayı 2023 yılına kaldı.