Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.



Görüşmede, ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel sorunlar değerlendirildi.