Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yılı mesajı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü kutlanıyor.



Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki ilişkilerin 30. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 30 yıl önce "Yeniden Diplomatik İlişkiler Tesisi Hakkındaki Protokol"ünün imzalanmasıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatıldığı belirtilerek, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından diplomatik ilişki kuran ilk ülkenin Türkiye olduğu hatırlatıldı.



Azerbaycan'ın 29 Ekim 1991'de uluslararası camianın eşit haklara sahip bir üyesi olduğuna dair iradesini kuvvetli biçimde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, o tarihte Türkiye'nin adeta çifte bayram yaşadığı ifade edildi.



Açıklamada, "Aradan geçen 30 yıl boyunca Türkiye, iyi günde de kötü günde de dost ve kardeşi Azerbaycan’ın yanında olmuş, bunu kahraman Azerbaycan ordusunun 44 günlük vatan muharebesiyle topraklarını işgalden kurtarması sonrasında duyduğu büyük sevinçle bir kez daha göstermiştir." ifadelerine yer verildi.



İki ülkenin de 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü olduklarına dikkat çekilen açıklamada, iki ülkenin kardeşliği ve yakın iş birliğinin, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline geldiği belirtildi.



Açıklamada, 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine çıkartılan ilişkilerin bundan sonra da devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz' ifadesine ve Umummilli Lider Haydar Aliyev’in dile getirdiği 'tek millet, iki devlet' şiarına yakışan yaklaşım da budur.