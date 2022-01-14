Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Ermenistan müzakereleri açıklaması: Ön şart olmadan sürdürme konusunda mutabık kalındı

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunun ele alındığı toplantının ardından Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı, Özel Temsilcilerin, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdikleri ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik, ön görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.



Açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır. Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir." ifadesine yer verildi.



Diplomatik kaynaklar, Moskova'daki ikili görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü belirtti.



TEMSİLCİLERİN ATANMA SÜRECİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.



Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık’ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.



Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.