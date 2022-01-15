EnerjiSa üreticiyi mağdur ediyor: Gümürdülü'de üreticiler Vatan Partisi'nden destek istedi
Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Gümürdülü Köyü üreticileri sürekli yaşanılan elektrik kesintileri yüzünden mağdur oluyor. Makineli inek sağımında ve tarımsal sulamada mağdur olduklarını söyleyen üreticiler, Vatan Partisi’nden destek istedi. Bölgede üreticilerle buluşan Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
Haber: Yalçın Semir Akarsu
Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Gümürdülü Köyü üreticileri sık sık yaşadıkları elektrik kesintileri yüzünden mağdur oldu. Vatan Partisi’nden yardım istedi.
Daha önce Vatan Partisi’nin Üretim Devrimi Kurultayı düzenlediği köyde yaşanan elektrik kesintileri, üretime zarar veriyor.
1973 yılında yapılan tesisat ve trafo sistemi, muhtarın defalarca EnerjiSa’ya dilekçe yazmasına karşın, hala değiştirilmiş değil.
Bölgede sulama elektrikli motorlarla yapılıyor. Özellikle sulamanın fazla yapıldığı yaz aylarında kesintiler oluyor. Verimde sorunlar yaşıyor.
İnek sağımı da elektik kesintilerinden nasibini alıyor.
Girdi maliyetlerinden dolayı zorda olan üreticilerin sırtına bir de veteriner masrafları biniyor.
Üreticilerle buluşan Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven, enerji sektörü için kamu çağrısı yaptı.
Suseven, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
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