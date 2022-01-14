Gelecek Partili Selçuk Özdağ hakkında soruşturma: YSK üyelerini tehdit etmişti

Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı.



Özdağ, Yeniçağ Gazetesine verdiği demeçte, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başvurusunu kabul edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" ifadelerini kullanmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Selçuk Özdağ hakkında, “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.