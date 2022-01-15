Halkbank davasında yeni gelişme: ABD'de görülen dava bir kez daha askıya alındı

Halkbank'a karşı Amerika Birleşik Devletleri’nde yürüyen yargı sürecinde bir gelişme daha yaşandı.



Temyiz mahkemesi, Halkbank'ın Yüksek Mahkemeye yaptığı itiraz başvurusu sonuçlanana kadar yargılamanın durdurulmasına hükmetti.



İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank, "Yabancı Egemen Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında "ABD'de yargılanamayacağı'" gerekçesiyle davayı temyize götürmüş, ancak mahkeme başvuruyu reddetmişti. Halkbank da bunun üzerine, ABD'nin anayasa mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.



HALKBANK'IN YÜKSEK MAHKEMEYE YAPTIĞI İTİRAZIN SONUCU BEKLENECEK



Manhattan 2. Bölge İstinaf Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'ye yapılan başvuru nedeniyle yargılama sürecinin dondurulmasına karar verdi. Mahkeme, Halkbank'ın dava dosyasının Yüksek Mahkeme'ye gönderilmesini kabul ederek savcılığın, başvuru sürecinde yargılamanın sürdürülmesi talebini de reddetti.



Karar, Halkbank'a ceza davasına karşı savunma yapmak zorunda kalmadan temyize gitme imkanı da sağlıyor.