Hayriye Öğretmenin anısını yaşatacağız

Sezer Özseven / Aydınlık Gazetesi

Ulusal Kanal Gönüllülerinden, Vatan Partisi üyesi, Cumhuriyet öğretmeni Hayriye Açıksöz önceki gün hayatını kaybetti.



Türkiye onu Ulusal Kanal’ın başlattığı “Digitürk ve Tivibu Kampanyasına” yaptığı desteklerle tanıyor. Cumhuriyet’in yetiştirdiği emekçi, fedakâr ruhlu, özgeci insan tipinin önemli bir örneği olan Hayriye öğretmen, varını yoğunu milletle paylaşmayı, en büyük mutluluk olarak görenlerdendi. Bu sebeple de Ulusal Kanal’ın Digitürk ve Tivibu platformlarına girebilmesi için ihtiyaç duyulan 3 buçuk milyon liranın toplanması sırasında Çanakkale’de oturduğu evini bağışlamıştı. Hayriye Açıksöz’ü, onun fedakâr ruhunu en iyi bilenlere sorduk.



‘'MÜCADELEMİZDE BAYRAK OLACAK’'



Görev Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı Turhan Özlü şunları söyledi:



- Görev Vakfı bağışçımız, Ulusal Kanal gönüllüsü, Aydınlıkçı Hayriye Açıksöz öğretmeni kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.Biz onu bulmadık, o bizi buldu. "Yıllardan beri sizi izliyorum, Ulusal Kanal Atatürk'ün yolundan giden milli bir kanal ve ben de milli bir insanım, sizlere güveniyorum.” diyordu. ''Vatanseverlere sesleniyorum, gönüllü olun, destek olun.” çağrıları yaptı. Katıksız Cumhuriyet kadını, laik ve devrimci Cumhuriyet öğretmeniydi. Her çağrımıza destek verdi, güç verdi. Yetmedi, arsa ve yazlık evini, Digitürk seferberliğinde ise oturduğu evi bağışladı. “Varlığımı gönül rahatlığıyla bağışladım.” diyordu. Görev Vakfı'nın kuracağını açıkladığı Huzurevini bekliyordu. Biga'da Cumhuriyet Kadınları Derneği’ni kurmak için hazırlanıyordu.



Hayriye Öğretmenimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Onu hiç unutmayacağız. Anısı mücadelemizde bayrak olacak, zaferlerle taçlanacak.



''HER ŞEYİNİ MİLLETE VERDİ AMA HEP BORÇLU HİSSETTİ''



Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, ise şunları söyledi:



- Hayriye Açıksöz öğretmenimiz fedakarlar kuşağındandı. Cumhuriyetin idealist öğretmen örneklerindendir. Sürekli kendini vatana, cumhuriyete, millete karşı sorumlu ve borçlu hisseden bir öğretmendi. Biz yaklaşık 10 yıldır tanışıyorduk. Ulusal Kanal’ın ve Görev Vakfı’nın genel kurul toplantılarına mutlaka gelirdi. Ulusal Gönüllüsü, aidatını bir kez olsun sektirmedi. Ulusal Kanal’ın ne ihtiyacı varsa, o ihtiyaç için varını yoğunu verirdi. Tüm çevresini harekete geçirirdi. Katılmadığı bir kampanya ya da imece olmadı. Birkaç yıl önce kaybettiğimiz ablası Necmiye öğretmenimizle birlikte hem Lapseki’deki yazlıklarını hem Çanakkale’deki evlerini Görev Vakfı’mızın, Ulusal Kanal’ımızın ve Aydınlık’ımızın başarısı için gözlerini kırpmadan bağışladılar. Hayriye öğretmenimiz aynı zamanda Vatan Partisi üyesiydi, TGB gönüllüsüydü. En son 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde görüşmüştük. Her görüşmemizde heyecan ve coşkuyla telefonu kapatırdı. Geleceğe dair umutları büyüktü. Görev Vakfı’nın, Ulusal Kanal’ın, TGB’nin başarısı için yüreği çarpıyordu. Biga’da, Lapseki’de beraber çok dolaştık. Orada hayırseverliğiyle, vatanseverliğiyle, eğitimci, Atatürkçü kimliğiyle herkesin imrendiği ve saygı duyduğu bir kişilik olarak örnek olmuştur. Onu bize bıraktığı miras bu oldu. Atatürk cumhuriyetine, vatana sıkı sıkı sarılmak ve ne kadar verse de hep kendini borçlu hissetmek. Her şeyini milletine verdi ama hep kendini borçlu hissetti. Çok erdemli bir insanı kaybettik. Onun bıraktığı mirası ve hedefleri tamamlamak başta Görev Vakfı’mız olmak üzere hepimizin boynunun borcu. Hepimizin başı sağ olsun.



‘'TGB’YE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUK BİZE GÜÇ VERİYOR’'



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Dilek Çınar, Hayriye öğretmen hakkında şu sözleri söyledi:



- Hayriye öğretmenimiz TGB’nin her zaman yanında oldu. Gelecek nesiller için hiç yorulmadan çalıştı. Öğrenmeye de öğretmeye de son nefesine kadar devam etti.



- Her görüşmemizde bize görevler verir ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlatırdı. Son konuşmamızda “TGB bu ülkenin umududur.” demişti. Cumhuriyet öğretmeni Hayriye Açıksöz’ün TGB’ye yüklediği bu sorumluluk bizlere güç veriyor. Hayriye Açıksöz’ün fedakârlığı, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığı, yolumuzu aydınlatıyor. Öğretmenimizi saygıyla anıyoruz.



‘'GÖZLERİMİ KAPATTIKTAN SONRA DA BU GÜZELLİKLER DEVAM EDECEK'’



Hayriye Açıksöz, Sözcü Yazarı Emin Çölaşan’ın “Ulusal Kanal, Digitürk’e örtülü ödenek parasıyla girdi” iftirasına meydan okumuş, Ulusal Kanal ekranlarında “örtülü ödenek benim” dercesine konuşmuştu. “Ulusal Kanal’ı yıllardan beri izliyorum.” diyen Hayriye Açıksöz, Ulusal Kanal’ı neden desteklediğini şöyle açıklamıştı:



- Birincisi, onlar güvenilir ve her zaman doğruları söylüyorlar. İkincisi, milli bir kanal. Atatürkçü bir kanal. Ben milli bir insanım. Atatürk’ün yolundan giden bir kanal herhangi bir kötülük yapabilir mi? Sadece milli konularda değil her konuda bizi bilgilendiriyor. Her vatandaşın ihtiyacı olan bilgileri bize ulaştırıyor. “Bu kanala sahip çıkmak için yıllardan beri Ulusal Gönüllüsüyüz. Varlığımın içinde tek kuruş haram para yok. Hepsini öğretmenlikte, terzilikte alın teriyle kazandım. Ben gözlerimi kapattıktan sonra da Ulusal Kanal’daki bu güzelliklerin devam edeceğini biliyorum. Bu yüzden tüm varlığımı gönül rahatlığıyla ve büyük bir mutlulukla kanalımıza bağışladım.