HDP'li Semra Güzel'i savunan Davutoğlu Perinçek'i hedef aldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel’i savundu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef aldı. PKK-HDP bağını görmezden gelen Davutoğlu, “Geçmişteki bir fotoğraf için bir milletvekiline böyle bir soruşturma başlatılıyorsa yarında Cumhuriyet savcıları yarın Doğu Perinçek’in Apo’ya gül verdiği resimle de ilgili aynı soruşturmayı başlatması lazım, Cumhurbaşkanı da böyle tutarlı olabilir” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef alan Davutoğlu, "“Doğu Perinçek’in 28 Şubat’ta başörtüsüyle ilgili söylediklerine bakın. Cumhur ittifakının en asli unsuru olarak kendini gösteren Doğu Perinçek’in 28 şubatta başörtüsüyle ilgili söylediklerine bakın. Bütün hayatı boyunca sürdürdüğü mücadelelere bakın. Doğu Perinçek’ten hareketle bütün Cumhur ittifakının başörtüsü düşmanı olduğu söylenebilir mi?” dedi.