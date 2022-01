İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: ''İçişleri'nden FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de canlı yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme dair açıklamalar yaptı. FETÖ hakkında konuşan Soylu, “FETÖ'nün merkezi Amerika'dır. Avrupa da ara sıra ABD ile takışır ama bu konuda ABD'ye bağlı. FETÖ sadece terör örgütü değildir, aynı zamanda küresel güç sisteminin istihbari örgütüdür ve bizatihi merkezi de Amerika'dır. Bu kadar açık ve net.” ifadelerini kullandı.



Gündemdeki önemli başlıkları da değerlendiren Soylu, özetle şunları söyledi:



HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN FOTOĞRAFLARI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li Semra Güzel, hakkında şunları söyledi:



- Partilerin grup konuşmalarını biraz seyredebildim. Ne Meral Akşener ne Kılıçdaroğlu ne de HDP, 'Bu fotoğraf doğru değildir. Bunu kabul etmiyoruz.' diyemediler. Liderlerin, genel başkanların sözü esastır. Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi.



''DİCLE HABER AJANSINDAN PKK'YA KATILDI''



Bakan Soylu, İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişinin ihraç edildiğini söyleyerek, şunları ifade etti:



- Gaziantep'teki bir davada Gaziantep HDP İl Başkanı PKK ile önce iltisak ve irtibat, daha sonra da üyelik ten ceza aldı. (Semra Güzel'le fotoğrafları çıkan PKK'lı) 2009'da terör örgütüne katılmış bu kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan katılmış. Buradan milletime bir şey söylemek isterim: Dışardan Türkiye muhalefetin bağırış çağırışı gibi gözükmüyor. Biz gittiğimiz her yerde ışıltıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir Türkiye'deki istikrardan bir de dünyadaki hiçbir soruna sırtını dönmeyen Türkiye'den dolayı. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin mücadelesi konuşuluyor. ABD, Fransa, Avrupa bize bu meşruiyet alanını dayatmaya çalışıyor. İçişleri'nden sadece FETÖ'den 45 bin 800 kişi ihraç edildi.



- Kovuşturma ve soruşturma devam ederken adli sicil kaydına işlenmez. Adli sicil kaydı nedir biliyor musunuz? Bütün her şey bitecek. Sonra adli sicile girer. Bununla ilgili bir ceza yatmışsa, bunun karşılığını da ödemişse buradan çıkarılır.



- Biz adli sicil kaydını aldık.' diyorlar. Adli sicil kaydında not olarak, hatta 2019'da alınırken 'Bu sakıncalıdır, çalıştırılmaması gerekir.' denilenlerin hepsi alındı. 2019'un haziranıyla kasımı arasında istediklerinde 'Bu sakıncalıdır, bunun alınmaması gerekir.' dendiği anda güvenlik tahkikatı ve arşiv araştırması sonucunda, almış ve koymuş. Bütün belgeler burada. Hepsi var. 2020-2021'de şirketlerden bir tane istememiş.



İBB'YE TEFTİŞ VE DİAYDER



Soylu, DİAYDER konusunda İçişleri Bakanlığının alarm durumunda olduğunu belirterek şunları söyledi:



- Terör örgütünden öldürülenin Uhud Savaşı'nda şehit olmuş gibi olduğunu, Türkiye'nin bölünmesi lazım geldiğini söylüyor DİAYDER. 2019'da kurulan bu dernek Apo'nun "Sizi ben buraya konduruyorum" dediği bir dernek. DİAYDER YPS/PKK ile bağlantılı, alarm durumundayız.



- Bu soruşturma genişleyince anlaşılıyor ki bunun bir ilgisi daha var. 'İBB'ye aday vereceğiz' diyorlar, bunların her birinin suç kaydı var ve örgüt üyeliğinden tutuklandılar. Bunun bizim KHK ile kapattığımız terör örgütlerinin derneklerinden herhangi bir farkı söz konusu değil. İBB'ye ait hadisede tam fotoğrafı görmek için yapılıyor teftiş.