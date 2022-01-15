İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 60 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 60 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada son bir yılda tutuklananların sayısı bin 585’e yükseldi.
GÜNDEM 15.01.2022, 14:36 15.01.2022, 16:28
Fethullahçı Terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 148 şüpheliden 60’ı tutuklandı.
57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 31'i itirafçı oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturmada, son bir yılda 24 ayrı operasyon düzenlendi. Tutuklananların sayısı bin 585’e yükseldi.
Soruşturma kapsamında, firarda olan toplam 340 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor.
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