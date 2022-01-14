Kademeli doğal gaza geçişi sağlayan madde Meclis'te kabul edildi

Meclis ekonomik düzenlemeler için mesaisini bu haftalık tamamladı.



Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta birçok düzenlemeyi içeren 18 maddelik ekonomi paketi görüşmeleri yapıldı. Teklifin son olarak 10’uncu maddesi kabul edildi. Madde ile kademeli doğalgaz sistemine geçilecek. BOTAŞ bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında fiyatları belirlemede yetkili olacak.



Genel Kurul’da teklifin 10 ve 18’inci maddelerini kapsayan ikinci bölümü üzerinde konuşmalar yapıldı. İyi Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, 10'uncu madde ile yetki devrinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun süreç dışı tutulduğunu öne sürdü.



Teklifin 11’inci maddesinde Ak Parti milletvekilleri TOKİ ile ilgili bir önerge verdi. TOKİ tarafından 1 Aralık 2021’den önce ihale edilen ve devam eden sözleşmelerde Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi istendi. Önergenin okunması üzerine CHP Grubu yoklama talep etti.



Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bu nedenle Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi 18 Ocak Salı günü saat 15'te toplanmak üzere kapattı.



Teklifin geri kalanında bulunan memur ve emekliye ek zammı içeren madde görüşülemedi.

Zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için teklifin bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ak Partili yetkililer ise fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.



Öte yandan Ak Parti ekonomik düzenlemeler içeren 4 maddelik mini bir teklifi Meclis’e sundu.



Teklifle yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumların Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak. Kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı istisna kapsamında olacak.



Vergi Kanunu kapsamında düzenleme yapılacak. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek.





