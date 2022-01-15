Kapatmaya karşı AYM'ye HDP'li üye planı

PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP’nin kapatılmasını engellemek için Anayasa Mahkemesi üyeliği için planlar yapıldığı öğrenildi.



TBB 3 ADAY BELİRLEYECEK MECLİS 1'İNİ SEÇECEK



Anayasa Mahkemesi’ndeki avukat üyenin görev süresi doldu. Türkiye Barolar Birliği boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 aday seçecek.



3 adayı belirlemek için baro başkanları oy kullanacak. Her başkan bir adaya oy verebilecek. Belirlenecek 3 kişinin ismi de Meclis’e gönderilecek. Meclis de bir kişiyi Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçecek.



AYM ÜYELİĞİ İÇİN TBB HDP'YE YAKIN İSİMLERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR



Türkiye Barolar Birliği’nin seçeceği bu kişi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin kapatma davası öncesinde Anayasa Mahkemesi’nde göreve başlayacak. Aydınlık gazetesinin haberine göre, kapatma davası öncesinde göreve başlayacak üyenin HDP’ye yakın ve kapatma davasında ret oyu verecek bir isim olması için çalışmalar yapılıyor.



Bazı yöneticiler bu çerçevede baro başkanlarını arayarak oyların belirlenen isimler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak için kulis faaliyeti yürütüyor.



CHP'Lİ BAŞKANLARIN DA HDP'Lİ İSİMLERE DESTEK VERECEĞİ BELİRTİLİYOR



Haberle ilgili gazeteye konuşan bir avukat, bu plana CHP’li baro başkanlarının da destek verdiğini belirtti.



Avukat, HDP’ye destek verecek bir avukatın Anayasa Mahkemesi üyesi olması için merkezi yönlendirme yapıldığını söyledi. Avukat, TBB yönetimi yoğun bir çalışma içine girse de sonuç almasının mümkün olmadığını söyledi.



