Kapatmaya karşı AYM'ye HDP'li üye planı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması davası öncesinde Anayasa Mahkemesi’nde dengeleri değiştirecek bir plan yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Anayasa Mahkemesi üyeliğine HDP’li bir avukatın seçilmesi için planlar yapıldığı öğrenildi. CHP’li baro başkanlarının da bu plana destek verdikleri belirtiliyor.
PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP’nin kapatılmasını engellemek için Anayasa Mahkemesi üyeliği için planlar yapıldığı öğrenildi.
TBB 3 ADAY BELİRLEYECEK MECLİS 1'İNİ SEÇECEK
Anayasa Mahkemesi’ndeki avukat üyenin görev süresi doldu. Türkiye Barolar Birliği boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 aday seçecek.
3 adayı belirlemek için baro başkanları oy kullanacak. Her başkan bir adaya oy verebilecek. Belirlenecek 3 kişinin ismi de Meclis’e gönderilecek. Meclis de bir kişiyi Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçecek.
Türkiye Barolar Birliği’nin seçeceği bu kişi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP’nin kapatma davası öncesinde Anayasa Mahkemesi’nde göreve başlayacak. Aydınlık gazetesinin haberine göre, kapatma davası öncesinde göreve başlayacak üyenin HDP’ye yakın ve kapatma davasında ret oyu verecek bir isim olması için çalışmalar yapılıyor.
Bazı yöneticiler bu çerçevede baro başkanlarını arayarak oyların belirlenen isimler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak için kulis faaliyeti yürütüyor.
CHP'Lİ BAŞKANLARIN DA HDP'Lİ İSİMLERE DESTEK VERECEĞİ BELİRTİLİYOR
Haberle ilgili gazeteye konuşan bir avukat, bu plana CHP’li baro başkanlarının da destek verdiğini belirtti.
Avukat, HDP’ye destek verecek bir avukatın Anayasa Mahkemesi üyesi olması için merkezi yönlendirme yapıldığını söyledi. Avukat, TBB yönetimi yoğun bir çalışma içine girse de sonuç almasının mümkün olmadığını söyledi.