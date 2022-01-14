Meclis kararı İmamoğlu engeline takıldı: İBB'de reklama bütçe var, gazetelere yok!

Aydınlık'ın haberine göre, İBB Meclisi’nde iktidar ve muhalefet partileri, büyük zorluklar yaşayan gazetelere ilan desteği için anlaştı ve karar aldı ama karar İmamoğlu engeline takıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kararlarının özetlerinin, gazetelerde ilan olarak yayınlanması önerisi, geçen Kasım ayında bütün siyasi partilerin oy birliğiyle belediye meclisinden geçti; sonra da komisyonlarda kabul edildi. Böylece İBB Meclisi’nde alınan kararların özetleri halka gazete ilanlarıyla ulaştırılacak, gazeteler de bu uygulamadan aylık gelir elde edecekti. İlk olarak İzmir Belediyesi’nde hayata geçen bu uygulama, gazetelere az da olsa nefes aldıracaktı. İstanbul’da yayın yapan 40 gazetede çalışan 10 bine yakın gazetecinin faydalanacağı, “İlan vererek medyaya destek” olma projesinde bütün gazetelere bir yılda 22 milyon TL destek sağlanacaktı.

Konuyla ilgili İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy’un başında olduğu ekip bir rapor hazırladı. Raporda “tasarruf” gerekçesi ile gazetelerin desteklenmesinden vazgeçilmesi talep edildi. Karar Meclis’e geri gönderildi.

BU NASIL TASARRUF?

Gazetelere desteği, tasarruf gerekçesiyle engelleyen İBB yönetiminin, 2022 yılı bütçesinde 460 milyon lira sadece medya tanıtımı olmak üzere reklama ayırdığı toplam bütçe 854 milyon lira.

KILIÇDAROĞLU'NU DA DİNLEMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Ekim 2021’de "İzmir yerel basın modeli CHP’li 13 büyükşehirde uygulanacak" diyerek belediyelere meclis kararlarını gazetelerde yayınlama talimatı verdi. Ankara başta olmak üzere CHP’li belediyeler bu yönde karar alırken Ekrem İmamoğlu bunun aksine bir tavır gösterdi.