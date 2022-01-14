Meral Akşener teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil hakkında ilk kez konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li isim hakkında ilk kez konuştu.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şunları söyledi:



- İYİ Parti'nin tutumu her zaman terör, teröristle iltisak gibi konularda açık ve nettir.



HDP’li Semra Güzel’in terörist ile çıkan fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor. Fotoğrafların üzerinden günler geçmesine rağmen açıklama yapmaktan kaçınan CHP ve İyi Parti ise tepkilerin odağı oldu.



14 Ocak’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Güzel’in fotoğrafları soruldu. Cumhurbaşkanı’nın konuda açıklaması olmadığını savunan Akşener, fezlekenin Meclis Genel Kurul’a gelmesi halinde “evet” diyeceklerini açıkladı.



- Ben bildiğim kadarıyla, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu konuda ne dediğine dair bilgim yok. Semra Güzel isimli milletvekilinin fezlekesi gelecek. Bu fezlekeye arkadaşlarımdan bildiğim, 'evet' oyu verecekler.



- Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri de soruldu Akşener’e.



- Abdullah Öcalan'la, Selahattin Demirtaş arasındaki hesaplaşmayı söyleyebiliyor, en hafifiyle ayıptır. Bu da fezleke gerektiriyor.



İYi Parti Genel Başkanı Millet İttifakı’ndaki adaylık tartışmalarını da değerlendirdi. Kriz var ya da yok demedi. Cumhur ittifakının da adayının belli olmadığını savundu.



- Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil.





