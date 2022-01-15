Meteoroloji bölge bölge uyardı: 19 ile kar ve çığ geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığının bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.



Batı Karadeniz genelinde kuvvetli, yer yer yoğun kar bekleniyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kara döneceği tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışının yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların ise öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.



Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.



EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİ İÇİN ZİRAİ DON UYARISI



Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.



METEOROLOJİ; 11 İLE TURUNCU, 8 İLE İSE SARI KODLU UYARI YAPTI



Meteoroloji'nin internet sitesindeki haritada ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye de çığ uyarısı yapıldı.