Şahan Gökbakar'ın bilim dışı paylaşımlarına Bakan Varank'tan yanıt geldi

Orman yangınları sırasında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kamuoyunu yanıltan ve kimi zaman kışkırtan Şahan Gökbakar uzmanı olmadığı konularda paylaşımlarına devam ediyor.



Şahan Gökbakar, Türkiye'nin kuracağı yangın filosu hakkında bilimsel olmayan kişisel görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökbakar'ın uzmanı olmadığı konularda yaptığı yorumlar karşısında Bakan Varank kayıtsız kalmadı. Bakan Varank, Gökbakar'a sosyal medyadan yanıt verdi.



''BİRAZ UZMANLAŞSAYMIŞ''



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:



- Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış.



Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?

Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış.



Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek? https://t.co/khkHotzNlA — Mustafa Varank (@varank) January 14, 2022