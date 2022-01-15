Teslim olan teröristler itiraf etti: HDP'deki tüm adayları Kandil belirliyor

HDP'li vekil Semra Güzel’in PKK’lı teröristle örgüt kamplarında çektirdiği samimi fotoğraflar, HDP ile PKK arasındaki derin bağları bir kez daha gündeme getirdi.



Teslim olan itirafçılar ve güvenlik kaynakları, HDP’de belediye meclis üyeliğinden milletvekilliğine kadar tüm adayların, Kandil’in görevlendirdiği teröristler tarafından mülakatla belirlendiğini ifade ediyor.



Milletvekili adaylarında ana belirleyici, Kandil’deki örgüt elebaşlarının oluşturduğu KCK Yürütme Konseyi. Seçimler öncesinde sözde komisyon kuran Konsey, partiden ve örgütten gelen isimleri tek tek inceliyor. Bazı adaylar mülakata bile çağrılıyor.



Belirlenen isimlerin aday olacakları iller ve sıraları da yine Kandil’de belirleniyor. KCK’da görev alan bazı isimler ise, bu sürece dahil edilmeden doğrudan listeye giriyor. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan HDP’li 3 vekilinin bu kontenjandan listeye konulduğu aktarılıyor.



Listeler oluşturulurken dağ kadrosu ile irtibatı olanlar da önceleniyor. Şu an Meclis çatısı altındaki HDP'li 18 vekilin dağ kadrosu ile bağlantılı olması, bu iddiayı doğruluyor.



Yerel yönetimlerde de yine Kandil belirleyici. Teslim olan teröristlerin ifadelerine göre; örgüt seçim dönemleri öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine “kadro” diye tabir edilen teröristler gönderiyor. Aday belirleme konusunda tam yetkili olan bu teröristler, belediye meclis üyesi adaylarından belediye başkan adaylarına kadar herkesi mülakata alıyor.



“Kadro” diye tabir edilen bu teröristler seçim sonrasında da kazanılan belediyelerde söz sahibi oluyor.



PKK’nın Kandil’deki sözde üst yönetiminin milletvekili adaylarını nasıl belirlediği İmralı tutanaklarında da yer alıyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder arasında geçen diyaloglarda, adayları seçim komisyonunun belirlediğinin söylenmesi üzerine Öcalan:



- Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?



Sırrı Süreyya Önder ise ''Kandil belirledi'' şeklinde yanıt verdi.