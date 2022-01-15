TGB 24 bin 100 gence ekonomideki sorunları ve çözümü sordu: Gençlik ''üretim ekonomisi'' istiyor

Türkiye Gençlik Birliği ve 62 üniversite topluluğu "Gençlik Geleceğe Nasıl Bakıyor" araştırması yaptı. Araştırmaya, 50 ilde 15-24 yaş grubundaki 24 bin 100 lise ve üniversite öğrencisi katıldı. Ekonomideki sorunlar ve çözüm yolları gençliğin bakışıyla değerlendirildi.



Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin öncelikli sorunu ekonomi ve işsizlik… Katılanların yüzde 89.7'si ekonomideki durumu “olumsuz” olarak değerlendirirken, yüzde 8.9'u, Türkiye ekonomisinin geleceğini belirsiz görüyor.



Gençler, çözümün üretmekle mümkün olacağını vurguluyor. Araştırmada bu yönde görüş bildirilenlerin oranı yüzde 64.5… Gençlerin yüzde 25.1'i ise, çözümün “demokrasi ve hukuku güçlendirmek”ten geçtiğini ifade ediyor.



Araştırmaya katılanların yüzde 7'si “doların giriş ve çıkışına kontrol getirilmesini” savunurken, yüzde 3.3'lük bir kesim “Batı ülkeleriyle yeniden iş birliği yaparak” ekonominin düzeleceğine inanıyor.



Araştırmada gençlere “Ekonomideki sorunların ana kaynağı nedir” sorusu da yöneltildi. Gençlerin yüzde 54.4'ü soruya “hükümetin kötü yönetimi” cevabını verdi. Yüzde 37.7'si ise “dışa bağımlı bir ekonomik modelini” sorunların ana kaynağı olarak dile getirdi.



Gençliğin en büyük kaygısı ise işsizlik… Öğrencilerin yüzde 36.9'u mezun olunca iş bulamayacağını düşünüyor. Yüzde 29.9 'u ise aldıkları eğitimin kendilerini meslek hayatına hazırlamadığını ifade ediyor.



“GENÇLİK ÇÖZÜMÜ ÜRETİM EKONOMİSİNDE GÖRÜYOR”



Türkiye Gençlik Birliği’nin, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, üretim ekonomisine dikkat çekildi:



- Gençlik yapacağı mesleğe, çalışacağı işe ilişkin belirsizlikler içindedir. Ekonomideki sorunlar işsizlik kaygısını beraberinde getirmektedir. Toplumun en dinamik kuvveti olan gençliğin üretim odaklı bir ekonomi kurulması isteği aynı zamanda bir taleptir. Sistem içindeki arayışlar geçersizdir. Türkiye ekonomik sorunları çözmek için üretim odaklı bir ekonomik sistem kurmalıdır.