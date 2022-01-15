THY açıkladı: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırıldı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021'de yayımladığı genelde, iç hat uçuşlarında check-in (bilet-bagaj işlemi) sırasında HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş kovid-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iç hatlarda PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır.
Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 15, 2022
HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır.
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