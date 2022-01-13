TTB Başkanı Fincancı ile CHP, HDP ve İYİ Partili vekiller Meclis'te ortak açıklama yaptı

Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin HDP, CHP ve İyi Partili vekillerin katılımıyla, terör örgütleriyle bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı da toplantıda açıklamalarda bulundu.

HDP-İYİ PARTİ BİR ARADA

Toplantıda, İyi Parti ve HDP, Meclis çatısı altında ilk kez aynı karede yer aldı.

İyi Parti'yi Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu temsil etti. HDP'den ise Ayşe Sürücü, Habip Eksik, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Züleyha Gülüm toplantıda bulundu.